В Марий Эл ввели режим ЧС из-за пожаров

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В Республике Марий Эл был введён режим чрезвычайной ситуации по причине лесных пожаров. Указ подписал глава региона Александр Евстифеев, сообщается на официальном сайте республики.

Указом установлена зона ЧС: территории Медведевского и Звениговского муниципальных районов Республики Марий Эл. Руководитель по ликвидации ЧС — министр природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Алексей Киселёв, его задачей является не допустить распространения пожаров на населённые пункты.

Сейчас есть угроза распространения пожара на населённые пункты рядом с лесом и возможен переход огня на территорию Звениговского района республики.

Сообщается , что в посёлке Сосновый бор прошло оперативное совещание главы региона с ответственными лицами по ликвидации огня. Также были эвакуированы посетители и сотрудники санатория «Сосновый бор» и загородных оздоровительных учреждений озера Шап.

Ранее стало известно, что пожар дошёл до посёлка Студёновка.