В Марий Эл ввели режим ЧС из-за пожаров

В Республике Марий Эл был введён режим чрезвычайной ситуации по причине лесных пожаров. Указ подписал глава региона Александр Евстифеев, сообщается на официальном сайте республики.
Указом установлена зона ЧС: территории Медведевского и Звениговского муниципальных районов Республики Марий Эл. Руководитель по ликвидации ЧС — министр природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Алексей Киселёв, его задачей является не допустить распространения пожаров на населённые пункты.
Сейчас есть угроза распространения пожара на населённые пункты рядом с лесом и возможен переход огня на территорию Звениговского района республики.
Ранее стало известно, что пожар дошёл до посёлка Студёновка.