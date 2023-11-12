Худрука Малого театра могут перевести из реанимации в обычную палату Директор Малого театра: врачи задумались о переводе Соломина из реанимации

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Юрий Соломин

Состояние здоровья художественного руководителя Малого театра, народного артиста СССР Юрия Соломина несколько улучшилось, рассказала РИА Новости директор театра Тамара Михайлова. По ее словам, актер может быть переведен из реанимации в обычную палату.

Состояние Юрия Мефодьевича стабильное, даже наметилось улучшение. Я сегодня у него была, и даже по сравнению с пятницей <...> состояние еще улучшилось. Врачи сейчас уже думают о том, чтобы перевести Юрия Мефодьевича из реанимации в обычную хорошую палату, где он продолжит лечение, — сказала директор театра.

Юрия Соломина экстренно госпитализировали в Москве 6 ноября. Актер упал в обморок во дворе жилого дома. Прибывшие на место врачи приняли решение немедленно доставить Соломина в больницу. Администрация Малого театра уточнила, что он перенес инсульт в легкой форме.

Ранее Telegram-каналы писали, что Соломина частично парализовало, левая часть его тела потеряла подвижность из-за инсульта. По словам медиков, паралич может пройти со временем. Кроме того, сообщалось, что у актера развилась деменция. Отмечалось, что Соломин дезориентирован в пространстве из-за нарушения кровообращения в мозге, его речь и движения заторможены. Актер также не помнит некоторые события из своей жизни, в том числе и то, как он попал в больницу.