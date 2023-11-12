Состояние здоровья художественного руководителя Малого театра, народного артиста СССР Юрия Соломина несколько улучшилось, рассказала РИА Новости директор театра Тамара Михайлова. По ее словам, актер может быть переведен из реанимации в обычную палату.
Состояние Юрия Мефодьевича стабильное, даже наметилось улучшение. Я сегодня у него была, и даже по сравнению с пятницей <...> состояние еще улучшилось. Врачи сейчас уже думают о том, чтобы перевести Юрия Мефодьевича из реанимации в обычную хорошую палату, где он продолжит лечение, — сказала директор театра.
Юрия Соломина экстренно госпитализировали в Москве 6 ноября. Актер упал в обморок во дворе жилого дома. Прибывшие на место врачи приняли решение немедленно доставить Соломина в больницу. Администрация Малого театра уточнила, что он перенес инсульт в легкой форме.
Ранее Telegram-каналы писали, что Соломина частично парализовало, левая часть его тела потеряла подвижность из-за инсульта. По словам медиков, паралич может пройти со временем. Кроме того, сообщалось, что у актера развилась деменция. Отмечалось, что Соломин дезориентирован в пространстве из-за нарушения кровообращения в мозге, его речь и движения заторможены. Актер также не помнит некоторые события из своей жизни, в том числе и то, как он попал в больницу.