В Малом театре не подтвердили инсульт у худрука Юрия Соломина

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Юрий Соломин

В Малом театре не подтвердили инсульт у художественного руководителя Юрия Соломина, об этом NEWS.ru сообщила пресс-секретарь учреждения Таисия Галыгина. По ее словам, медицинское заключение в театре еще не получили.

Пока что мы не получили медицинского заключения Юрия Соломина, так что подтвердить информацию о тяжелом состоянии не можем. Позже должны узнать результаты обследования и заключения от врачей. Сейчас диагноз неизвестен, — заявила Галыгина.

Ранее Telegram-канал Mash писал, что Соломин находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. По данным канала, худруку диагностировали инсульт после проведенного КТ-исследования, а состояние пациента осложнено тяжелой формой гипертонии, сахарным диабетом и атеросклерозом.

Mash уточняет, что на момент госпитализации Соломин чувствовал слабость в левой руке, головокружение, а также у него была нарушена речь. Об ухудшении состояния режиссера стало известно 6 ноября. В пресс-службе театра сообщили, что на момент госпитализации худрук находился в сознании.

Ранее Telegram-канал «112» сообщал, что худрук упал в обморок во дворе жилого дома в центре столицы. Прибывшие медики приняли решение немедленно доставить артиста в больницу.