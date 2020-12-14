В Магнитогорске умерла 94-летняя Instagram-блогер

https://static.news.ru/photo/dd9d57e6-3e07-11eb-94ee-fa163e074e61_660.jpg Раиса Гладских Фото: raisa_90years_old/instagram.com

94-летняя Раиса Гладских скончалась в Магнитогорске от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Пожилая женщина несколько лет назад зарегистрировала свою страницу в Instagram. Блогер-пенсионер делилась с подписчиками жизненными историями. За её профилем в соцсети следили более 14 тысяч человек.

Как сообщает портал 74.ru со ссылкой на внучку покойной Татьяну, Раиса Гладских заразилась коронавирусом месяц назад, у неё началось воспаление лёгких. Медики первоначально смогли улучшить состояние женщины, её выписали из больницы. Однако Гладских снова начала испытывать сложности с дыханием и её вернули в медучреждение. Семья пенсионерки захотела продолжить лечение дома, родственники даже нашли кислородный аппарат.

Приехали её забирать, а нам сказали, что она уже умерла, — рассказала внучка.

Как писал NEWS.ru, 13 декабря скончался вокалист и гитарист российской рок-группы «Воскресение» Андрей Сапунов. Ему было 64 года. Смерть музыканта подтвердила пресс-атташе коллектива Нонна Абрамова. По её словам, причиной смерти, по предварительным данным, стал инфаркт. Сапунову стало плохо рано утром. У него сильно упало давление, появились боли в сердце. Скорая помощь не успела довезти Сапунова до больницы.