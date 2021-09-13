«Магнит»: яд на арбузе не объяснил госпитализацию других жителей Люблино

В пресс-службе сети магазинов «Магнит» заявили, что сообщение Роспотребнадзора об обнаружении на купленном в московском магазине арбузе яда для насекомых не объясняет, почему в больницу попали семь других жителей дома на Совхозной улице в Люблино. Об этом в компании сообщили NEWS.ru.

Озвученная РПН информация не объясняет случаи госпитализации семерых других жителей домов на Совхозной улице и не содержит выводов о наличии какой-либо связи с произошедшем в доме, — подчеркнули в сети.

Кроме того, в компании не получили официальное заключение Роспотребнадзора о веществе. Информацию об этом в организации узнали из СМИ.

Компания обращает внимание, что в сообщениях со ссылкой на надзорное ведомство упоминаются следы средства дезинсекции, что говорит о потенциально низком уровне его концентрации, — подчеркнули в «Магните».

В «Магните» призвали воздержаться от выводов о причинах вреда здоровью и смертей пострадавших на основании сообщения Роспотребнадзора, так как данных о причинах смертей нет. Компания пообещала продолжать помогать правоохранительным органам в расследовании, начать внеплановую проверку всех своих подрядчиков по оказанию услуг дезинсекции и санитарной обработки, и усилить меры санитарного контроля в магазинах.

В Роспотребнадзоре сообщили, что в арбузах из квартиры на Совхозной улице и из магазина «Магнит» в Москве нашли следы вещества для уничтожения насекомых. При этом пробы воздуха и воды в этом доме не выявили опасных веществ, жителям дома ничего не угрожает. После этого сотрудники правоохранительных органов задержали 39-летнего дезинсектора, который работал в магазине. Он проходит подозреваемым по делу о смертельном отравлении.

Жительницы столичного района Люблино 15-летняя Полина и 61-летняя Валентина скончались от полиорганной недостаточности, которая стала следствием «токсического воздействия неуточнённого вещества». 38-летняя Елена из той же квартиры находится в тяжёлом состоянии в реанимации.

До этого в крови погибших после арбуза москвичек был найден этиленгликоль.

По предварительной версии, семья купила арбуз в магазине «Магнит» на улице Совхозной, после чего сразу три женщины угодили в больницу. Стабилизировать удалось только состояние матери погибшей девочки. Экспертиза показала наличие в крови у погибших компонента для промышленных продуктов, в частности антифриза.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти людей. В общей сложности после гибели 61-летней женщины и её 15-летней внучки были госпитализированы ещё девять человек с признаками отравления.