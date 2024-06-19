В «Магните» отреагировали на продажу куриной грудки с сальмонеллой «Магнит» примет меры после обнаружения сальмонеллы в куриной грудке

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В сети магазинов «Магнит» примут меры после обнаружения сальмонеллы в куриной грудке, рассказали NEWS.ru в пресс-службе компании. Там отметили, что обязательно проведут проверку данной позиции товара, по итогам которой будет принято окончательное решение о дальнейшей реализации.

Мы обязательно проведем проверку данной позиции товара, по итогам которой примем решение о дальнейшей реализации продукции. Качество товаров в сети всегда является приоритетом для компании, поэтому мы регулярно осуществляем лабораторный контроль продукции и обязательно проверяем микробиологические показатели, — пояснили представители сети.

В пресс-службе уточнили, что все товары проходят контроль качества, в том числе их оценивают эксперты независимых аккредитованных лабораторий. Там добавили, что сотрудники магазинов ежедневно проверяют продукцию на предмет сроков годности, целостности упаковок и условий хранения.

Все товары проходят контроль качества на этапе приемки в сеть и в рамках программы производственного контроля, в том числе оценку независимыми аккредитованными лабораториями. Кроме того, сотрудники магазинов ежедневно контролируют качество продукции на предмет сроков годности, условий хранения, целостности упаковки, — заключили в пресс-службе.

Представители организации «Общественный контроль» ранее сообщили, что в куриной грудке одного из сетевых магазинов Санкт-Петербурга нашли сальмонеллу. Специалисты периодически закупают продукцию в магазинах города для проверки. В этот раз выбор пал на курятину в супермаркетах трех известных сетей: «Дикси», «Магнит» и «О'Кей».