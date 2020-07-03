В магаданском интернате для престарелых зафиксирована вспышка COVID-19

https://static.news.ru/photo/f85d4e48-bd41-11ea-8b2b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Магадане. Учреждение уже несколько месяцев закрыто на строгий карантин, однако новые случаи заражения зафиксировали у 47 человек. В основном это постояльцы, но есть и один сотрудник.

Вероятнее всего, именно работник интерната и стал разносчиком инфекции, полагают в региональном Министерстве труда и социальной политики. Дело в том, что в рамках карантинных мер ни персоналу, ни пациентам нельзя покидать здание. Однако каждые две недели бригада сотрудников меняется.

Новых в обязательном порядке тестируют. Однако в данном случае болезнь у работника протекала бессимптомно, а в ходе тестирования вирус не был выявлен. Таким образом, либо результат анализа оказался ложноотрицательным, либо медик заразился во время изготовления теста, полагают чиновники.

Распространение заболевания среди клиентов вызвано и тем, что учреждение построено в 1972 году, имеет коридорную систему, общие санузлы, проживающие располагаются в комнатах по три-четыре человека и социальную дистанцию сложно соблюдать в полном объёме, — приводит слова главы областного Минтруда Сергея Кучеренко РБК.

Министр отметил, что заболевших и людей, контактировавших с ними, поместили в инфекционные госпитали Магадана, добавил Кучеренко.

Как уточнил губернатор Магаданской области Сергей Носов, все пациенты чувствуют себя удовлетворительно.

Сегодня люди находятся под наблюдением врачей, сегодня приняты меры. Идёт лечение. Я думаю, что на следующей неделе уже мы будем иметь определенные результаты и понимание, как развивается ситуация, — цитирует Носова РИА Новости.

В пресс-службе губернатора также сообщили, что COVID-19 был обнаружен у пяти сотрудников, когда те находились дома на карантине или в обсервации.

После вспышки коронавируса в доме-интернате была проведена дезинфекция помещений, весь персонал заменили.

В качестве сдерживающей меры был закрыт пищеблок, организовано индивидуальное питание. Кроме этого, усилены меры санитарного режима. Обслуживание здоровых проживающих организовано с использованием средств индивидуальной защиты — облегчённых противочумных костюмов, масок, очков и бахил.

Вместе с тем городская прокуратура выявила в доме-интернате нарушения эпидемиологического законодательства и законодательства о защите населения и территорий от ЧС. Как проинформировали в ведомстве, такие же нарушения были обнаружены и в местном психоневрологическом интернате. Прокуратура внесла руководителям учреждений представления об устранении нарушений.

По данным на 3 июля, в Магаданской области коронавирус выявили у 908 человек, четверо умерли, 460 выздоровели. Самая крупная вспышка зафиксирована на Усть-Среднеканской ГЭС, где заболели больше 150 вахтовых рабочих.

Аналогичные локальные вспышки, как писал NEWS.ru, ранее были зафиксированы и в других регионах страны. Так, только за последние полтора месяца коронавирус поразил больше 40 постояльцев и сотрудников дома престарелых в Астрахани, свыше 130 человек заразились в доме-интернате города Плёса Ивановской области, почти 120 инфицированных нашли в доме престарелых в Воронежской области, очаг COVID-19 выявили и в тюменском пансионате для пожилых граждан, где заболели около 10 человек.