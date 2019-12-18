https://static.news.ru/photo/b06e66a0-2235-11ea-816c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Магаданской областной больнице остро ощущается нехватка искусственного питания для пациентов реанимационного отделения, а также некоторых форм инсулина и постельного белья. Сейчас все это приходится приобретать родственникам пациентов, пожаловались медики.

По имеющимся у них данным, необходимые препараты закуплены и находятся в пути, однако требуются уже сейчас.

Ситуация критическая. <...> Сейчас зима, гололед, многие люди поступают с травмами, а у нас даже белья постельного нет, — цитирует ТАСС представителя медучреждения.

По словам губернатора Сергея Носова, его уведомили о ситуации. Он поручил чиновникам провести немедленную инвентаризацию в больнице. Помимо этого, отметил он, поступили от младшего медицинского персонала областной больницы на недоплаты за переработки. По словам врачей, «с зарплат постоянно удерживаются суммы от пяти до десяти тысяч рублей на нужды учреждения — тряпки, моющие средства, ремонт», рассказал глава региона.

Им приходится выполнять работу за двоих, так как в штате половина сотрудников медперсонала — «мёртвые души», руководители устраивают своих родственников и друзей, которые по факту не работают, но получают заработные платы, отпускные и даже оплачиваемые проездные, — описал ситуацию Носов.

Он потребовал от чиновников немедленного вмешательства с последующим отчётом.

Ранее на Камчатке, как писал NEWS.ru, в Региональном сосудистом центре при краевой больнице во время операции умер пациент. Для него не хватило расходных материалов.