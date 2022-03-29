«В Люберцах за день продали 60 стволов»: что происходит на оружейном рынке

После начала специальной военной операции на Украине в России стремительно выросли продажи оружия и боеприпасов. Сейчас полки магазинов наполовину пусты, а некоторые патроны нигде невозможно достать. NEWS.ru поговорил с представителями бизнеса по продаже огнестрельного оружия, а также обратился в профильное государственное ведомство, чтобы узнать, насколько внезапен этот ажиотаж и с чем он может быть связан.

«Паники нет»

«Переоценка на оружие у нас идёт буквально каждый день», — говорит продавец Алексей (имя изменено. — NEWS.ru), показывая на полупустые полки одного из крупнейших магазинов по продаже оружия и охотничьего снаряжения в Москве. На каждом стенде висит объявление: «Актуальную цену спрашивайте у продавца». В магазине шесть-семь покупателей, а ещё совсем недавно, по словам Алексея, очередь была на половину длинного магазинного зала.

Продавец рассказывает, что ажиотаж начался с владельцев клиентских карт, когда, вскоре после начала спецоперации, им стала приходить рассылка о скором подорожании оружия и боеприпасов. Затем уже подтянулись все остальные покупатели.

Поставки каждые две недели. За эти две недели у нас выгребли вообще всё. В том числе практически все патроны. Однако не стоит забывать, что скоро сезон охоты на утку и гуся. То есть люди ещё и закупаются к нему. Если говорить о патронах, то это 5,45. Сейчас его трудно найти — раскупили. Думаю, что через некоторое время всё восстановится. Остальное всё в наличии, — рассказывает Алексей.

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Другие вещи, которые также продаются в этом магазине, таким спросом не пользуются, например, ножи как раньше брали, так и берут. При этом, по словам продавца, хоть наплыв покупателей и был большой, всё происходило в спокойном режиме.

Посмотрите — уже пока мы говорили, семь человек пришло, и хоть у одного паника есть? Самые культурные и спокойные люди — это те, кто имеют дело с оружием. Никакой паники нет, только желание сэкономить деньги, — говорит Алексей.

Продавец не ожидает глобальных проблем с боеприпасами из-за импорта. В том числе и потому, что по законодательству можно, обстреляв патрон, заново засыпать порох, поставить капсюль и опять пострелять — это так называемый процесс релоудинга.

Да и проблем с поставками из-за границы я не ожидаю. Граница с Эстонией открыта, можно из Питера на автомобиле заехать, купить всё, что нужно. Может быть, в Польше мы не купим всё, что нам нужно будет, но ничего — один раз до них уже доезжали на танках, можно и ещё раз, — говорит Алексей.

Его коллега уже из другого магазина по продаже оружия Иннокентий (имя изменено. — NEWS.ru) также объясняет нынешний ажиотаж желанием сэкономить и запастить патронами, которые могут скоро пропасть с прилавков магазинов. Иннокентий рассказывает, что его знакомые в Люберцах за один день продали 60 стволов — это очень много, гораздо больше, чем даже продаётся на Новый год. Интересно, что сейчас среди покупателей стало сильно больше женщин. Есть и другие категории граждан, которые помогают ажиотажу.

Во-первых, владельцы редких калибров 30,06, 300 Win Mag и прочих, которые наши не производят. У них нет вариантов, кроме как скупать побольше сейчас, потому что владельцы подобного оружия, как правило, не занимаются релоудингом, — говорит продавец.

По словам Иннокентия, он недавно продал одному из таких клиентов патронов на 300 тысяч рублей.

Далее те, кто просто закупаются патронами на всякий случай, так как непонятно, что будет дальше. Ещё одна категория — беспокоящиеся за свою безопасность люди. Помимо оружия и патронов, у нас скупают другие средства самообороны, например газовые баллончики. Или, например, в первые два дня скупили почти всю картечь. В моём понимании, это не тот боеприпас, которым можно нормально поохотится. А вот для защиты дома она хорошо подходит. Диаметр одной картечины 8,5 мм, в патроне 12 калибра их 5-6 штук. Стреляешь в коридор и не промахиваешься, — объясняет продавец.

Помимо этого, по словам Иннокентия, действуют дополнительные факторы. Сейчас ужесточается закон о владении оружием, и люди, например, стараются побыстрее получить калибр «Ланкастер» (имеется в виду отечественный 9,6×53 Lancaster. — NEWS.ru), потому что оружие под этот патрон переводят из гладкоствольного в нарезное. Это значит, что в будущем, чтобы его купить, надо будет сначала получить пять лет стажа владения гладкоствольным оружием. Также, по словам продавца, ожидается, что в будущем новичку сперва можно будет только купить двустволку, а что-то более серьёзное только через два года.

У людей много разных размышлений насчёт дальнейшей судьбы нашего законодательства, да и политическая ситуация напрягает безусловно. Не скажу, что люди готовятся к гражданской войне или что-то такое, да и тем, что у нас продают, не повоюешь особо. Люди закупаются, я ничего плохого в этом не вижу. У нас ещё и этническая ситуация меняется — люди об этом гораздо больше беспокоятся. Я, естественно, не говорю о том, что кто-то хочет идти «мочить» мигрантов, но клиенты беспокоятся за то, как они будут себя вести. Всё же гражданин должен иметь право защищать свою жизнь и имущество, — считает Иннокентий.

По словам продавца, пик ажиотажа уже пройден, сейчас всё на спаде, но некоторое оживление на рынке всё ещё присутствует. Анализировать ситуацию сложно ещё и потому, что она случилась в сезон, когда люди и так бы пошли бы закупаться к охотничьему сезону.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Безопасность и бюрократия

В Росгвардии не стали раскрывать NEWS.ru статистические данные по выдаче лицензий на оружие, заявив, что согласно Федеральному закону № 8 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов», информация об анализе деятельности госорганов не предоставляется, если она не связана с защитой прав автора запроса.

Управляющий и владелец торговой сети «ОхотАктив» Андрей Шелестов объясняет возросший спрос общей социально-политической обстановкой и царящей в обществе тревожной атмосферой.

Люди начинают понимать сейчас, что ответственность за свою безопасность каждый несёт за себя. Мужчина отвечает за свою семью, за своих близких. Поэтому сейчас покупают и больше ножей и газовых баллончиков. Также начинают активизироваться, как мы их называем, «спящие владельцы оружия». Они приходят, покупают патроны, просят потренироваться в тире, чтобы вспомнить, как владеть оружием. Андрей Шелестов владелец торговой сети «ОхотАктив» владелец торговой сети «ОхотАктив»

При этом управляющий «ОхотАктив» подчёркивает, что среди тех, кто наводнил последние дни магазины по продаже оружия, практически нет новичков, так как для того, чтобы купить ружьё, нужно получить лицензию, а это не быстрый, очень забюрократизированный процесс.

Если даже человек 24 февраля (начало военной операции на Украине. — NEWS.ru.) пошёл получать лицензию, то в лучшем случае он получит её в конце марта. Ему нужно будет пройти обучение, медкомиссию, сдать анализы. Нужно купить сейф и дождаться, когда участковый придёт и увидит, как вы его установили, — отмечает владелец торговой сети.

По этим причинам Шелестов уверен в том, что нынешний ажиотаж формируется исключительно за счёт тех, у кого на руках уже и так есть оружие либо как минимум имеется лицензия на него.