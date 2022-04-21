В ЛНР сообщили о запусках ракет «Точка-У» в сторону России и Донбасса

Советник главы ЛНР Родион Мирошник заявил в эфире программы «Соловьёв Live», что украинские военные ночью запускали ракеты «Точка-У» в сторону России и республик Донбасса. Однако данных о жертвах и пострадавших нет, что говорит о том, что все ракеты были перехвачены силами ПВО.

Всю ночь были сообщения, что были выходы «Точки-У» <...> в сторону РФ и в сторону ЛНР и ДНР. Но нет данных о приземлении, значит, ПВО сработала нормально, — сказал Мирошник.

Ранее Минобороны России заявило о нанесении удара украинскими военными по частной птицефабрике в городе Токмак Запорожской области. Ракеты были выпущены из комплекса «Точка-У». Случившееся под Запорожьем в российском Минобороны назвали преступлением, поскольку опасности подверглись мирные жители. Также в Токмаке ракеты разрушили здания и жилые дома, несколько автомобилей сгорело.

20 апреля российские военнослужащие в районах Донецкое и Скилеватое сбили в воздухе две тактические ракеты «Точка-У» украинских военных, о чём сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, также в этот день были сбиты шесть украинских беспилотников.