В ЛНР назвали «зачисткой» блокировку YouTube-канала Луганскинформцентра

Блокировка видеохостингом YouTube аккаунта Луганского информационного центра является «зачисткой информационного поля от источников правдивой информации о ситуации в Донбассе», заявил в беседе с NEWS.ru представитель самопровозглашённой ЛНР в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), советник главы республики Родион Мирошник. Спикер также не исключил, что данное решение платформа приняла «в преддверии новых провокаций в отношении народа Донбасса».

Зрителей по всему миру стремятся лишить правдивой информации с места событий в Донбассе, подменив её украинскими фейками и заявлениями американских спикеров типа: «верьте на слово американскому правительству»! В условиях тотального оболванивания западными СМИ зрителей по всему миру YouTube пошёл на преступление против свободы слова. <...> Не исключаю, что этот шаг совершён в преддверии новых провокаций в отношении народа Донбасса, о подготовке которых и сообщал ЛИЦ на своём канале на YouTube, — добавил Мирошник.

Кроме YouTube-канала ЛИЦ также оказались заблокированы аккаунты Министерства информации и управления Народной милиции самопровозглашённой ДНР. Во всех трёх случаях на страницах ресурсов значится пометка «Этот аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества YouTube». Google, которому принадлежит YouTube, пока ситуацию не прокомментировал.

Накануне YouTube заблокировал аккаунт Луганского информационного центра без предупреждения и объяснения причин, заявил главный редактор ЛИЦ Сергей Мешковой. Он отметил, что ранее компания уже блокировала канал или ролики на некоторое время, но всегда были понятны причины.

Ранее МИД ФРГ осудил вводимые Россией ограничения против телеканала Deutsche Welle, работу которого российское внешнеполитическое ведомство заблокировало в качестве ответного шага на запрет RT DE в Германии. Как заявил пресс-секретарь Федерального Министерства иностранных дел, действия российских властей ведут к росту напряжённости между странами, а приостановка работы RT DE связана с отсутствием лицензии.