В ЛНР нашли схрон с оружием для терактов на новогодних праздниках

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Луганской Народной Республики нашли два схрона для украинских диверсантов, передает РИА Новости. По словам источника, оружие планировалось использовать для терактов во время новогодних праздников.

Российскими спецслужбами в результате проведенных мероприятий в населенном пункте Светличное ЛНР выявлено два схрона с боеприпасами, предназначавшимися для осуществления украинскими диверсантами терактов на территории республики в период новогодних праздников в отношении мирных граждан, — заявил источник.

В частности, в схронах нашли: 10 мин калибром 82 миллиметра и 24 осколочно-фугасных и кумулятивных снаряда калибром 125 миллиметров в разрушенном здании местной школы.​ Их уничтожили на месте.

Ранее в Воронежской области 23 ноября была пресечена попытка диверсий на военных и энергетических объектах. Диверсанты были ликвидированы. По данным ФСБ, они являлись членами законспирированной ячейки сторонников украинской националистической идеологии.

9 декабря агентство Reuters сообщило, что Болгария собирается впервые направить военную помощь Украине. Исполняющий обязанности министра обороны страны Димитар Стоянов отмечал, что София не может позволить себе отправлять свои зенитно-ракетные комплексы российского производства или истребители МиГ-29 и штурмовики Су-25, которые просил Киев.