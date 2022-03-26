В ЛНР допустили скорое завершение операции в Донбассе

Помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв в эфире Первого канала не исключил скорого завершения операции в Донбассе, несмотря на тяжесть наступления. Он также опроверг информацию о контрнаступлении украинских войск в Харьковской области.

То, что мы проведём эту спецоперацию в ближайшее время до завершения <...> в Донбассе, это очевидно. То, что нам придётся преодолеть ещё очень много и тяжело это идёт, это тоже правда жизни, — заявил Киселёв.

Ранее замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал, что на фронте близится психологический надлом: украинские войска вытесняются из населённых пунктов, и поэтому всё чаще обстреливают жилые районы в ДНР. При этом он отметил, что «противник хорошо воюет, нельзя закидать его шапками».

Басурин добавил, что серьёзное сопротивление оказывают нацбатальоны. По его мнению, их бойцы подлежат смертной казни, если будут доказаны факты их преступлений в отношении жителей Донбасса. Между тем, по его словам, у украинских военных заканчиваются боеприпасы: со стороны ВСУ стало прилетать меньше снарядов, и по этой же причине многие из военных складывают оружие.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам.