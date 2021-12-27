В «ЛизаАлерт» рассказали, что делать при пропаже близкого

При пропаже близкого человека нужно сразу позвонить в 112 и затем в полицию, сообщил председатель отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев «Парламентской газете». Также нужно немедля обратиться в поисковый отряд в соответствующем регионе, поскольку от оперативности зависит жизнь пропавшего.

Главное в этой тяжёлой ситуации — не терять время. Первое — нужно как можно быстрее позвонить в единую службу спасения по номеру 112, второе — обратиться в полицию. Почему-то до сих пор живёт миф, что заявление о пропаже человека там примут только спустя три дня после происшествия. Это глупость. Примут сразу же! И поиски очень важно начинать сразу же, — сказал Сергеев.

Он добавил, что нужно самим помогать поискам: звонить знакомым, проверять самые маловероятные варианты. Также необходимо рассказать об обстоятельствах пропажи максимально подробно, ничего не скрывая, предупредил Сергеев. А вот обращаться к экстрасенсам он не советует: за 11 лет поисков ни одного успешного случая председатель отряда не видел.

При этом пропадают и погибают, по его опыту, чаще всего мужчины от 25 до 45 лет.

Из-за беспечности, легкомыслия и рискового поведения. «Посмотрите, как я умею! Я сто раз так делал, ничего не будет!» Нет у наших мужчин культуры безопасного поведения. Плюс увлечение алкоголем. Отмечал человек корпоратив, вышел покурить на мороз и пропал. Или по дороге домой упал в сугроб и замёрз насмерть. Каждый год новогодние корпоративы заканчиваются трагедиями, — объяснил Сергеев.

Он также посоветовал обращать внимание на одиноких людей ночью на остановке. Вероятно, им нужна помощь, но они могут этого не понимать из-за ментальных расстройств. Хотя бы позвонить в службу спасения.

Ранее россиян, страдающих расстройством памяти, предложили идентифицировать с помощью специальных браслетов. В поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» предложили надевать таким людям устройства с технологией NFC и QR-кодом, которые содержали бы базовую информацию о человеке — имя и контакты близких.