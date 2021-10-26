В «Лизе Алерт» опровергли слухи о гибели человека из-за поисков Светличной

В пресс-службе добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» опровергли слухи о том, что якобы из-за поисков актрисы Светланы Светличной волонтёры не успели спасти человека в Люберцах. Там отметили, что дело обстоит иным образом. Об этом пишет ТАСС.

Не успели спасти — это несколько другая формулировка, там совсем по-другому, — сказала представитель отряда.

Она пояснила, что пост председателя «Лизы Алерт» Григория Сергеева, в котором он пишет, что из-за поисков Светличной волонтёры «не успели к простому человеку» «в лес в Люберцы», «он погиб», содержит в себе призыв активно искать не только знаменитостей, но и простых пропавших пенсионеров.

Сергее в публикации отмечал, что на поиски актрисы были брошены значительные усилия, в то время как простых пожилых людей ищут не так активно. Он также обратился к главе СК Александру Бастрыкину с просьбой взять под личный контроль поиск всех людей старше 60 лет в России.

Пост — скорее обращение к службам, чтобы они так же усиленно искали всех пенсионеров, а не только известных людей. А так обычно мы приезжаем, и пенсионеров никто кроме нас фактически не ищет, — добавили в пресс-службе.

Ранее к поискам пропавшей актрисы Светланы Светличной подключились волонтёры «Лиза Алерт». В ориентировке отмечено, что 81-летняя актриса может быть дезориентирована. Об исчезновении Светличной стало известно 22 октября.