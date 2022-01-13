В «ЛизаАлерт» рассказали, как отгородить ребёнка от общения с незнакомцем

Добровольческое общественное объединение «ЛизаАлерт» подготовило рекомендации по защите детей от незнакомцев, сообщают «Народные Новости». Согласно им, в первую очередь ребёнка необходимо научить, что с незнакомыми людьми нельзя никуда уходить, и это правило нужно регулярно проговаривать.

Особенно важно разграничить для ребёнка понятия, кто свой, а кто чужой. Поставьте чёткие рамки того, кто является своим, с кем можно смело идти, а кто не входит в круг доверия. Пусть в этот круг входят самые близкие для ребёнка люди, те, с кем он живёт или постоянно общается: мама, папа, бабушки, дедушки, старшие братья и сёстры. Пусть это будет очень узкий круг, но в нём будут люди, которым вы смело можете доверить жизнь своего ребёнка, — объяснили специалисты.

Также важно научить ребёнка отказывать — даже тем, кто старше и кто достаточно близок. Дети должны понимать, что просить о помощи у прохожих не стыдно, так же как и кричать на улице при необходимости. Из-за того, что родители ругают их за шумное поведение, дети могут бояться закричать, чтобы спастись.

Также взрослым стоит разработать безопасные маршруты для своих детей, чтобы те не оказывались одни на тёмных безлюдных улицах по пути из школы.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале сообщил о том, что сейчас в нижней палате парламента обсуждается перечень приоритетных законопроектов, которые будут рассматриваться до 1 февраля. Одним из них должен стать законопроект о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что за лицами, освободившимися из мест лишения свободы и осуждёнными за посягательства на половую неприкосновенность детей, необходимо установить жёсткий контроль. Он подчеркнул, что ведомство поддержало инициативу о назначении педофилам-рецидивистам наказания в виде пожизненного заключения.