В Левада-Центре узнали, сколько россиян против нового срока Путина

42% россиян не хотят видеть Владимира Путина на посту президента после 2024 года, когда закончится его четвёртый срок на посту главы Российской Федерации. Это самый высокий показатель с 2013 года, следует из опроса, проведённого Левада-Центром (признан властями РФ иноагентом). При этом видеть главу государства в этом кресле снова хотят 47% респондентов.

Больше всего желающих продления президентских полномочий Путина после 2024 года среди россиян в возрасте от 55 лет (57%) и телезрителей (65%), а меньше всего — среди респондентов 18–24 лет (32%) и читателей Telegram-каналов (29%).

Большинство опрошенных (27%) не смогли сказать ничего плохого о Путине, ещё 16% относятся к нему безразлично. При этом 21% респондентов испытывают к главе государства симпатию, 8% — восхищение. 9% россиян не могут сказать о нём ничего хорошего, 7% относятся с насторожённостью, 4% — с антипатией, а 6% — с отвращением.

40% россиян считают, что Путин выражает интересы силовиков, столько же — что он выражает интересы олигархов. Ещё 29% уверены, что глава государства выражает интересы госчиновников и бюрократии, 17% — простых людей, 16% — среднего класса. Меньше всего россиян считают, что президент выражает интересы нищих (2%) и всех без исключения (6%).

Около четверти россиян (26%) уверены, что в России существует культ личности Путина. Исследователи отмечают, что это самый высокий показатель с 2010 года. 41% респондентов не видят культа личности или предпосылок к нему, а 21% уверены, что культа личности нет, но появляется всё больше предпосылок к его появлению.

Опрос проводился 23–29 сентября среди 1634 человек в 137 населённых пунктах в 50 регионах.

Ранее Левада-Центр сообщал, что россияне стали меньше доверять президенту как политическому институту. Уровень доверия главе государства в 2021 году сократился до 53% — это минимальное значение с 2013 года. Однако он до сих пор остаётся в пятёрке институтов, которым россияне доверяют больше всего.