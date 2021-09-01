В лесу в Пушкино нашли тело младенца

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Тело новорождённого мальчика нашли в лесу городского округа Пушкино. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления СКР по Московской области.

31 августа 2021 года в лесном массиве вблизи деревни Луговая Пушкинского городского округа было обнаружено тело новорождённого младенца мужского пола. Следственным отделом по городу Пушкино ГСУ СК России по Московской области по данному факту организовано проведение доследственной проверки, — сказано в сообщении ведомства.

Следователь осмотрел место происшествия, была назначена судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы. По итогам будет принято процессуальное решение.

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