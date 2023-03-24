В Leroy Merlin опровергли передачу бизнеса российскому менеджменту В Leroy Merlin опровергли продажу и передачу бизнеса российскому менеджменту

Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Гипермаркет «Леруа Мерлен» в Москве

Директор по внешним связям Leroy Merlin Russia Лола Сатторова опровергла в разговоре с NEWS.ru сообщения о продаже французской компанией всего бизнеса в РФ и о принятом решении передать его российскому менеджменту. Она отметила, что холдинг Adeo, владеющий сетью, лишь объявил о намерении передать управление руководству в РФ, но о продаже речи не идет.

Не очень корректно перевели [заявление на сайте головной компании Adeo]. Компания Adeo сегодня объявляет о намерении передать управление Leroy Merlin в России локальному менеджменту. Компания полностью остается [в России], все ее 45 тысяч сотрудников продолжают работу. Местному менеджменту пока не передают, компания объявила о намерении передать. [Причины передачи] — тут я компанию Adeo не могу комментировать, — рассказала Сатторова.

По ее словам, если соответствующее решение примут окончательно, то процесс пройдет согласно российским законам. Представитель торговой сети также не стала обсуждать возможные суммы сделки, заявив, что у компании пока что нет даже планов какого-либо конкретного решения на этот счет.

В марте 2022 года, на фоне слухов об уходе из России, в Leroy Merlin заявляли, что не планируют покидать российский рынок. В компании также сообщали о готовности к рассмотрению предложений по увеличению поставок и расширению ассортимента. Тем не менее в компании напомнили, что после начала военной спецоперации на Украине руководство фирмы приняло решение прекратить новые инвестиционные проекты в РФ.