В Ленобласти возбудили дело по факту гибели женщины в проруби
Сергей Попов
Сергей Попов
10:29, 25 января 2022
Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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СКР возбудил уголовное дело по факту утопления 40-летней жительницы Санкт-Петербурга во время крещенских купаний в Гатчинском районе Ленобласти. Её гибель расследуется по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности), сообщается на сайте ведомства.
По уголовному делу выполняются необходимые следственные действия. Принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления, — говорится в сообщении.
В СКР добавили, что поиски тела утонувшей россиянки продолжаются.
Как сообщалось ранее, инцидент произошёл 19 января на реке Оредеж. Женщина погибла на глазах у мужа и детей. После бани она с головой нырнула в самодельную прорубь-купель, но всплыть не смогла, поскольку её затянуло течением под лёд. Супруг женщины помочь ей не смог.
Позднее в поисках погибшей были задействованы водолазы Всероссийского общества спасения на водах Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Они провели погружения в различных местах реки, но тела женщины так и не обнаружили.
В РПЦ заявили, что купание в месте трагедии не было согласовано ни с церковью, ни с местными властями.