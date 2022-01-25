В Ленобласти возбудили дело по факту гибели женщины в проруби

СКР возбудил уголовное дело по факту утопления 40-летней жительницы Санкт-Петербурга во время крещенских купаний в Гатчинском районе Ленобласти. Её гибель расследуется по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности), сообщается на сайте ведомства.

По уголовному делу выполняются необходимые следственные действия. Принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления, — говорится в сообщении.

В СКР добавили, что поиски тела утонувшей россиянки продолжаются.

Как сообщалось ранее, инцидент произошёл 19 января на реке Оредеж. Женщина погибла на глазах у мужа и детей. После бани она с головой нырнула в самодельную прорубь-купель, но всплыть не смогла, поскольку её затянуло течением под лёд. Супруг женщины помочь ей не смог.

Позднее в поисках погибшей были задействованы водолазы Всероссийского общества спасения на водах Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Они провели погружения в различных местах реки, но тела женщины так и не обнаружили.

В РПЦ заявили, что купание в месте трагедии не было согласовано ни с церковью, ни с местными властями.