В Ленобласти поссорившиеся в родительском чате россияне устроили драку

В Ленинградской области родители школьников поссорились в чате и забили «стрелку» прямо в переписке.
Шесть участников конфликта встретились на проспекте Тореза в Выборгском районе и устроили массовую драку,
Во время драки применялось травматическое оружие. Нарушители были задержаны правоохранителями и доставлены в полицию, где были составлены административные протоколы о мелком хулиганстве. От взаимных обвинений друг к другу родители отказались. Во время драки никто не пострадал.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Примечательно, что почти все участники конфликта — люди с высшим образованием. Что именно стало причиной разногласий, не сообщается.
Ранее NEWS.ru писал, что в Волгограде погиб Роман Гребенюк, избитый из-за ссоры в родительском чате. На мужчину напал уроженец Армении Арсен Мелконян. Поводом для расправы стал бытовой конфликт в родительском чате из-за выбора даты проведения теста для школьников. Одну из участниц чата возмутила фраза Гребенюка в её адрес. Она не придумала ничего лучше, как пожаловаться мужу и брату.
Именно её брат Арсен Мелконян, столкнувшись с Гребенюком в отделении банка, принялся избивать его. Потерпевший был госпитализирован с тяжёлой черепно-мозговой травмой и скончался спустя неделю, не выходя из комы.