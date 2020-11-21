В Ленобласти поссорившиеся в родительском чате россияне устроили драку

https://static.news.ru/photo/23c67b16-2cb6-11eb-b7c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ленинградской области родители школьников поссорились в чате и забили «стрелку» прямо в переписке.

Шесть участников конфликта встретились на проспекте Тореза в Выборгском районе и устроили массовую драку, сообщает телеканал «78.ру». Ими оказались родители, которые поругались в чате.

Во время драки применялось травматическое оружие. Нарушители были задержаны правоохранителями и доставлены в полицию, где были составлены административные протоколы о мелком хулиганстве. От взаимных обвинений друг к другу родители отказались. Во время драки никто не пострадал.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Примечательно, что почти все участники конфликта — люди с высшим образованием. Что именно стало причиной разногласий, не сообщается.

Ранее NEWS.ru писал, что в Волгограде погиб Роман Гребенюк, избитый из-за ссоры в родительском чате. На мужчину напал уроженец Армении Арсен Мелконян. Поводом для расправы стал бытовой конфликт в родительском чате из-за выбора даты проведения теста для школьников. Одну из участниц чата возмутила фраза Гребенюка в её адрес. Она не придумала ничего лучше, как пожаловаться мужу и брату.

Именно её брат Арсен Мелконян, столкнувшись с Гребенюком в отделении банка, принялся избивать его. Потерпевший был госпитализирован с тяжёлой черепно-мозговой травмой и скончался спустя неделю, не выходя из комы.