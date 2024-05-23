В Ленобласти лосенок попытался пообщаться с видеоловушкой Появились кадры с лосенком из Ленобласти, который нашел видеоловушку

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Маленький лосенок в Ленинградской области наткнулся на видеоловушку Павла Глазкова, информирует «Фонтанка» в Telegram-канале. По данным источника, малыш попытался с ней поговорить. Однако видеоловушка молчала.

Недалеко от лосенка появилась его мать. Сам малыш осторожно подобрался к видеоловушке, не спеша переставляя лапы. Авторы канала отметили, что сейчас самки активно рожают потомство. Прошлогодних детей они отгоняют от себя. Именно такие молодые лоси попадают под колеса автомобилей. В публикации призвали водителей быть осторожными.

Ранее в Сети появилось видео из национального парка «Лосиный остров» в Москве. На ролике видно, как молодой лось гоняется за собаками. Зверь несколько раз замахнулся копытом на пожилую женщину, которая гуляла со своим псом. Глава департамента природопользования Москвы Сергей Бурмистров отметил, что женщине «чудом удалось избежать травмирования». По его словам, необходимо прятаться от лося за деревом, если животное решило напасть.

Лоси, отметил Бурмистров, бьют именно вперед. Зверя на видео он назвал испуганным. Бурмистров уверен, что надо быть аккуратнее и уйти с открытого пространства.