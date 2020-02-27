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В Петербурге компания по монтажу систем автополива подошла креативно к поиску нового сотрудника. По данным сервиса по поиску вакансий, организация ищет вычерпывателя воды из траншей с чувством юмора.

Кандидат не должен бояться болотной нежити, ему нужно всегда улыбаться, обладать русалоустойчивостью, умением плавать по-лягушачьи, отличать ведро от черпака, а также знать таблицу Менделеева.

Работать придётся в Ленобласти за 70–85 тысяч рублей в месяц. Компания предоставит сотруднику корпоративную форму — кепку и плавки, а также путёвки в санатории на побережье Северного Ледовитого океана, бесплатный проезд на лошадях, горячий кипяток и печеньки, пишут «Невские новости».

Ранее NEWS.ru писал, что в Петербурге самыми популярными профессиями стали уборщица, водитель и грузчик. В десятку также попали профессии администратора, курьера, электрика, сварщика, няни, повара и продавца.