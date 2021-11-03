В посёлке под Санкт-Петербургом начали выдавать воду по карточкам

В Ленинградской области жители и автомобилисты не смогут набрать бесплатно воды из уличной колонки. Обычный кран в посёлке Ропша заменили на платный цифровой, с помощью которого можно получить доступ к этому ресурсу только при наличии особой карты. Для знакомства с правилами пользования рядом установлен информационный щит. Видео о внедрённой инновации опубликовали в соцсетях, сообщила «Фонтанка.ру». В нём автор говорит о том, что «люди набирали воду бесплатно, а теперь это стоит денег».

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Неверно говорить, что вода в этой колонке была бесплатной, за неё платили другие жители Ломоносовского района. Более того, если совсем официально, то у колонки был только один официальный абонент, — рассказал гендиректор АО «Инженерно-энергетический комплекс» Геннадий Васильев.

По словам Васильева, колонка подключена к системе центрального водоснабжения и должна обслуживать соседние дома в частном секторе, жители которого не платили за эту воду, хотя были обязаны это делать.

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В компании добавили, что в Ропше процесс переоборудования колонок продолжится. При этом абонентам колонок рекомендуется бесплатно провести водопровод в дома. Карточку же для пользования колонкой сможет приобрести в офисе компании любой желающий.

Ранее эксперт дал россиянам советы о том, как сэкономить на оплате коммунальных услуг, в частности предложив использовать душ вместо ванной и закрывать кран при чистке зубов или бритье.