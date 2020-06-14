В Ленинградской области со дна реки подняли полковую пушку 1941 года

https://static.news.ru/photo/4d957818-ae4c-11ea-a9d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Мегаполис - Городская Сеть Информирования/vk.com

Торжественный подъем со дна Невы 76-мм полковой пушки, затонувшей в 1941 году, состоялся в Кировском районе Ленинградской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Совета Федерации (СФ) России. По её данным, пушка образца 1927 года затонула во время переправы частей Красной армии в октябре 1941 года. В поднятии её со дна приняли участие члены Совета Федерации Лилия Гумерова, Андрей Кутепов, Дмитрий Василенко и Игорь Фомин.

Полковую пушку в районе Невского пяточка подняли плавучим краном с привлечением водолазов. Реставрация орудия пройдет на Невском судостроительно-судоремонтном заводе в Шлиссельбурге, — сообщили в пресс-службе.

После реставрации пушка будет установлена на открытой площадке Музея-диорамы «Прорыв блокады Ленинграда», в соответствии с поручением спикера СФ Валентины Матвиенко. Кроме того, специалисты по номеру орудия постараются определить его принадлежность к войсковой части, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что 22 июня состоится открытие Ржевского мемориала Советскому солдату, перенесённое из-за пандемии коронавируса. На торжественной церемонии намерен присутствовать Владимир Путин.