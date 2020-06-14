В Ленинградской области со дна реки подняли полковую пушку 1941 года

Торжественный подъем со дна Невы 76-мм полковой пушки, затонувшей в 1941 году, состоялся в Кировском районе Ленинградской области.
Об этом сообщили в пресс-службе Совета Федерации (СФ) России. По её данным, пушка образца 1927 года затонула во время переправы частей Красной армии в октябре 1941 года. В поднятии её со дна приняли участие члены Совета Федерации Лилия Гумерова, Андрей Кутепов, Дмитрий Василенко и Игорь Фомин.
Полковую пушку в районе Невского пяточка подняли плавучим краном с привлечением водолазов. Реставрация орудия пройдет на Невском судостроительно-судоремонтном заводе в Шлиссельбурге, — сообщили в пресс-службе.
После реставрации пушка будет установлена на открытой площадке Музея-диорамы «Прорыв блокады Ленинграда», в соответствии с поручением спикера СФ Валентины Матвиенко. Кроме того, специалисты по номеру орудия постараются определить его принадлежность к войсковой части,
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