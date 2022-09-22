В Ленинградской области набирают популярность «грибные сафари» Грибник Трофимов: из-за неурожая дикоросов петербуржцы организовали грибные туры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ленинградской области набирают популярность организованные выезды за грибами, так как в этом сезоне трудно собрать достойный урожай без помощи опытного грибника, сообщил организатор «грибного сафари» и участник Санкт-Петербургского микологического общества Антон Трофимов. Он рассказал, что уже пять лет организует грибные туры для любителей и профессионалов, и с каждым годом такие экскурсии становятся все более востребованными, пишут СМИ.

С опытом у грибника появляется внутреннее чутье на урожайные места, он определяет их в зависимости от вида почвы и деревьев. Но сегодня современные грибники пользуются еще и возможностями социальных сетей, делятся опытом по сбору в разных районах. Невозможно определить точные места, где происходит постоянный рост грибов, каждый год эти локации меняются, — объяснил миколог.

Этот сезон Трофимов назвал «неурожайным» и уточнил, что из-за заморозков грибы, которые используются на засолку, еще не проросли. По мнению эксперта, предсказать картину осеннего урожая невозможно, так как грибы — это уникальный организм. Однако, участники «сафари», которое провел Трофимов в середине сентября, поделились в социальных сетях фотографиями собранных лисичек и ежовиков.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее сообщил, что в столичном регионе может установиться благоприятная для начала грибного сезона погода. По его словам, этому будут способствовать теплая погода и дожди.