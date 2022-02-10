В ЛДПР прокомментировали состояние Жириновского

Самочувствие лидера ЛДПР Владимира Жириновского, ранее попавшего в больницу с коронавирусом, нормальное, сообщили в пресс-службе партии, передаёт ТАСС. Там добавили, что политик работает с документами и отдаёт распоряжения. Накануне в СМИ появились сообщения, что у Жириновского поражено 50–75% лёгких.

Самочувствие у Жириновского нормальное, он работает с документами и передаёт поручения, — сказали в пресс-службе.

При этом, по данным Telegram-канала Mash, состояние Жириновского тяжёлое, с отрицательной динамикой. У политика нарастает дыхательная недостаточность, сатурация держится в районе 90–91%, его лёгкие поражены на 30% и 50% соответственно, площадь поражения растёт. Кроме того, течение заболевания осложняется сахарным диабетом, Жириновскому делают инъекции инсулина для удержания сахара.

Как сообщает Telegram-канал, лидер ЛДПР считает себя здоровым и сопротивляется лечению. Врачи дают ему успокоительные, чтобы продолжать терапию.

Ранее «Коммерсант» писал, что политик скрывал факт заражения коронавирусом и окружение узнало о его заболевании только спустя две недели. Жириновский перешёл на удалённую работу якобы из-за массового заражения «омикроном».

Диагноз политика, который сделал восемь прививок от коронавируса, был известен лишь узкому кругу лиц, включая личных охранников, помощников и руководителя аппарата. Жириновский не рассказывал о заболевании, поскольку думал, что это посеет ненужные сомнения у людей, которые верят в вакцинацию.