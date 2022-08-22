В ЛДПР прокомментировали покушение на Дугина В ЛДПР призвали провести трибунал над заказчиками покушения на Дугина

Фото: СК РФ/РИА Новости

Спецслужбы России быстро установили подозреваемых и организаторов покушения на Александра Дугина, но сейчас нужно выяснить, кто заказчик преступления, чтобы ответственные предстали в качестве подсудимых на предстоящем трибунале по военным преступлениям, заявили в пресс-службе партии ЛДПР для NEWS.ru. В организации считают, что необходим трибунал.

Если следствие придёт к выводу, что это убийство политически мотивировано и за ним стоит политическое руководство Украины, а уже есть все признаки причастности украинских спецслужб, то ответственные должны предстать в качестве подсудимых на предстоящем трибунале по военным преступлениям и терактам, организованным украинской властью, — заявили в ЛДПР.

Ранее в ФСБ сообщили, что за убийством дочери Дугина Дарьи и покушением на ее отца стоят украинские спецслужбы, а исполнительницей убийства политолога является гражданка Украины Наталья Вовк, которая в процессе подготовки преступления находилась в России с несовершеннолетней дочерью. Российские силовики считают, что женщина следила за журналисткой, а после убийства скрылась в Эстонии.

Дугина погибла вечером 20 августа в Одинцовском городском округе. Журналистка ехала на своем автомобиле Toyota Land Cruiser, когда на полном ходу машины сработало взрывное устройство. Автомобиль моментально охватило пламя, он вылетел с трассы и врезался в придорожную постройку.