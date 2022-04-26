В ЛДПР призвали создать новую систему психиатрического надзора В ЛДПР призвали создать новую систему психиатрического надзора после расстрела в детсаду

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Представители партии ЛДПР прокомментировали в своём Telegram-канале стрельбу в детсаду под Ульяновском. По их мнению, для предотвращения подобных случаев в школах, госучреждениях и крупных офисах должны работать штатные психологи, а все детские учреждения должны охраняться сотрудниками Росгвардии.

Как много раз говорил Владимир Жириновский, XXI век — век психиатрических болезней. Поэтому, прежде всего, нужно создавать современную, «умную» систему психиатрического надзора, чтобы люди знали, куда обращаться, если поведение их родственника, близкого человека, коллеги становится неадекватным, — подчеркнули в партии.

26 апреля мужчина пришёл в детский сад «Рябинка» в посёлке Вешкайма Ульяновской области с ружьём и устроил стрельбу. В результате трагедии в дошкольном учреждении погибли четверо человек, в числе которых шестилетняя девочка и пятилетний мальчик, няня и сам стрелок, который покончил с собой после содеянного. Трагедия произошла во время тихого часа, пока дети отдыхали в кроватях. В детсаду не было охранника, поэтому вооружённый мужчина смог без труда попасть в здание.

Позднее детский омбудсмен Татьяна Москалькова уточнила, что предполагаемый убийца Руслан Ахтямов стоял на учёте в психиатрической лечебнице, и призвала усилить меры безопасности в детских садах, школах и колледжах по всей стране, также отметив, что ответственными за охрану должны быть росгвардейцы.