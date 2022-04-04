В ЛДПР предложили упростить получение гражданства детьми за границей

Получение российского гражданства детьми за границей следует упростить, считает депутат от фракции ЛДПР Ярослав Нилов. В своём Telegram-канале он выложил направленный на это законопроект, передаёт «ФедералПресс». Он отметил, что тема гражданства России сейчас обретает особую актуальность.

Наличие отца или матери с российским гражданством предлагаем считать основанием для упрощённого приёма в гражданство РФ ребёнка, — добавил Нилов.

По его словам, разрешение родителя-иностранца не понадобится, для получения российского гражданство ребёнком хватит заявления одного из супругов. А гражданство позволит защитить ребёнка, где бы они ни был.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая заявила, что украинским беженцам, которые получат российское гражданство, выдадут материнский капитал на имеющихся детей. Она добавила, что ко второму чтению подготовлен законопроект о праве получать маткапитал для эмигрантов-отцов в случае смерти матери детей.

В свою очередь депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал лишить гражданства России французского актёра Жерара Депардье за высказывание о спецоперации на Украине. Парламентарий также предложил конфисковать недвижимость актёра в РФ и передать её нуждающимся.