В ЛДПР предложили давать скидки на обучение за хорошую успеваемость

https://static.news.ru/photo/7bfa71f6-d64f-11ea-9e5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Законопроект об обязанности вузов давать скидку на обучение студентам платных отделений за хорошую успеваемость внесён в Госдуму.

Как сообщает РИА Новости, инициатором изменений в законодательство выступили депутаты от ЛДПР Максим Зайцев, Василий Власов и Антон Морозов.

Законопроектом вводится обязанность государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования предоставлять скидки по оплате обучения студентам, обучающимся по договорам об оказании платных образовательных услуг, — говорится в сообщении.

При этом студенты, которые могут претендовать на скидки не должны иметь академических задолженностей, дисциплинарных взысканий. Кроме того, учащиеся должны успешно пройти промежуточную аттестацию за прошедший год обучения. Предусмотрены и другие основания.

Отмечается, что данный проект разработан для снижения финансовой нагрузки на студентов и стимулирования к успешной учёбе. При этом предполагается, что порядок предоставления скидок будет определяться вузом самостоятельно.

Как писал NEWS.ru, ранее заместитель главы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев заявил, что не рассчитывает, что к 2024 году все места в вузах станут бюджетными. Кроме того, ведомство сообщило об изменении методики распределения бюджетных мест в вузах. Новые правила применили уже в 2020 году. Теперь Минобрнауки рассчитывает общие объёмы мест по укрупнённым группам специальностей и направлений. При этом там учитывают потребности конкретных регионов в тех или иных кадрах.