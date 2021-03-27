В ЛДПР потребовали провести проверку регионов на наличие школ

https://static.news.ru/photo/10eea796-8fd7-11eb-8fa2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Замглавы думского комитета по образованию и науке, депутат от ЛДПР Максим Зайцев предложил проверить все населённые пункты России на наличие школ. Основанием для инициативы послужил видеоролик, в котором дети просят главу Татарстана Рустама Минниханова построить для них школу.

Парламентарий намерен поддержать детей. Он планирует 29 марта направить письма Минниханову и министру просвещения РФ Сергею Кравцову. По его словам, работы по подготовке проектно-сметной документации и строительству школы необходимо провести в срочном порядке. Кроме того, детям следует обеспечить транспортную доступность к образовательному учреждению.

Депутат попросил власти республики и Минпросвещения взять на личный контроль данную проблему и разрешить её до 1 сентября.

Необходимо провести проверку всех регионов на наличие школьных учреждений в каждом населённом пункте, — цитирует РИА Новости текст посланий.

Как писал NEWS.ru, флешмоб с целью привлечения внимания Минниханова к отсутствию школы устроили жители посёлков Вишнёвка и Привольный. Они записали короткий видеоролик, в котором дети расположились на снегу, образовав слово «школа». В пресс-службе главы Татарстана заявили, что о проблеме знают и работа по её устранению уже начата. Однако вместо строительства школы решается вопрос о доставке детей до ближайшего образовательного учреждения на автобусе.