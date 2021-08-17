В ЛДПР поддержали идею КПРФ по отмене пенсионной реформы

Первый заместитель комитета Государственной думы по бюджету и налогам, член ЛДПР Сергей Катасонов заявил в беседе с «Радио 1», что его фракция поддержит предложение КПРФ о снижении пенсионного возраста.

Он напомнил, что ещё когда вопрос поднятия пенсионного возраста только рассматривался, фракция сразу заявила свою отрицательную позицию по этому вопросу. Она также вносила инициативы о возврате индексации пенсий работающих пенсионеров и об увеличении минимальной пенсии.

Мы считаем, что реформа была экономически необоснованна. Мы не получили тех средств, которые нам обещали, — пояснил Катасонов.

Ранее группа депутатов от КПРФ внесла в Государственную думу законопроект о возвращении прежнего пенсионного возраста. Авторы считают, что вместо повышения пенсионного возраста в 2018 году стоило совершенствовать механизм финансового обеспечения страховой пенсионной системы.

Как сообщалось, первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский назвал законодательную инициативу КПРФ пиар-ходом перед выборами. По его мнению, это предложение не поддержат ни правительство, ни Госдума.