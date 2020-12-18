«Пусть сдохнет тихо, без реинкарнации»: в ЛДПР оценили закрытие «Дома-2»

https://static.news.ru/photo/6feb6ed0-415a-11eb-a084-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов отреагировал на новость о закрытии проекта «Дом-2». По его словам, он очень надеется, что таких реалити-шоу больше не будет на российском телевидении.

Если без лишних эмоций, можно просто зафиксировать закрытие очередного мрачного проекта. Этот многолетний телевирус удобрил в целом поколении ростки пренебрежения к действительности. Пусть сдохнет тихо, без реинкарнации в клонах, — написал Нилов в своём Telegram-канале.

Ранее участник «Дома-2» Роман Капаклы рассказал о возможных причинах закрытия проекта. По его словам, всему виной пандемия COVID-19 и введённые в связи с ней ограничения. Так, из-за возникших финансовых проблем руководство «Дома-2» уже отказалось от базы на Сейшелах, оставив лишь старую поляну в Москве. Также стоит отметить, что несколько популярных участников уже покинули данный проект, в том числе сам Капаклы и его супруга Мария Африкантова.

Телеканал ТНТ принял решение о закрытии реалити-шоу «Дом-2». Последний выпуск выйдет в эфир 30 декабря. Он будет в формате большого двухчасового финала.

Реалити-шоу впервые появилось в эфире телеканала в 2004 году. Директор телеканала Роман Петренко рассказал, что за 16 лет с момента запуска телевизионное пространство претерпело значительные изменения. Место проекта в эфирной сетке канала займут пять программ в жанре стендап.

За время существования «Дома-2» участие в шоу приняли несколько тысяч человек, его участники сыграли примерно 30 свадеб и родили 14 детей. Ведущими реалити были Ксения Собчак, Ольга Бузова и Ксения Бородина. Самыми известными участниками стали Алёна Водонаева, Виктория Боня и Нелли Ермолаева.

Ведущая Ольга Бузова также прокомментировала закрытие телепроекта «Дом-2» на телеканале ТНТ.