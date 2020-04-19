В ЛДПР оценили просьбы приютов забирать животных в период самоизоляции

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Несовершеннолетние в России ежегодно совершают более 40 тыс. преступлений. В Университете прокуратуры РФ дали им криминологическую характеристику. В результате исследования выяснилось, что для подростков, попавших на скамью подсудимых, характерны социальная деформация, стремление к самовыражению и к достижению быстрого удовлетворения возникающих потребностей.

Для личности несовершеннолетнего преступника также типичны потребность в эмоционально возбуждающих ситуациях, обострённое чувство независимости, эгоизм, агрессивность и ограниченность круга интересов, — сообщается на сайте Генпрокуратуры. Согласно исследованию, две трети несовершеннолетних,...