В ЛДПР оценили просьбы приютов забирать животных в период самоизоляции

В ЛДПР назвали «дикостью» просьбы приютов забирать животных по домам в период самоизоляции. Об этом сообщила пресс-служба партии.
Отмечается, что заводить дома животных в период пандемии коронавируса опасно, любой живой организм является «разносчиком заразы». По мнению руководства партии, нужно делать наоборот: просить граждан не заводить дома никаких животных.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский добавил, что нельзя допускать в эфир в условиях пандемии коронавируса призывы забирать животных из приютов.
В СМИ все еще просачиваются такие дикие призывы, которые только способствуют тому, чтобы люди продолжали заражаться,— цитирует его РИА Новости.
Как писал NEWS.ru, вероятность заражения человека коронавирусом от домашних животных крайне мала. К такому выводу пришла международная группа учёных на основе результатов свыше четырёх тысяч тестов. По словам специалистов, болезнь является человеческой, животные к ней практически невосприимчивы. Хотя при этом они отметили, что в американском зоопарке был выявлен коронавирус у тигрицы, а в Китае у домашних кошек обнаружили антитела на COVID-19. Учёные подчеркнули, что случаев передачи коронавируса от животных к человеку на сегодняшний день не зарегистрировано, но порекомендовали владельцам питомцев не пренебрегать защитными мерами.