В ЛДПР намерены настаивать на переносе рассмотрения закона об изъятии детей

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Заместитель председателя Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) заявил, что 16 ноября на Совете Госдумы он будет настаивать на переносе рассмотрения законопроекта об ограничении внесудебного порядка изъятия детей из семьи. По его мнению, инициатива не доработана и не получила широкого обсуждения.

На Совете Думы как член Совета буду настаивать как минимум на переносе этого законопроекта. Искал, но не нашёл результатов его серьёзной подготовки. Где плоды разъяснительной работы? Где итоги широкого обсуждения в экспертном сообществе? Где публичная защита тезисов, где готовность к более чётким и понятным формулировкам, исключающим любые злоупотребления и двойное толкование? Ничего подобного не увидел, — написал Лебедев в Telegram-канале фракции ЛДПР.

Он также добавил, что в ЛДПР поступило большое количество обращений по проекту данного закона, во многих из них ему была дана отрицательная оценка. По его мнению, изначально идея законопроекта была хороша — защитить детей от домашнего насилия, но правоприменительная практика может этот закон превратить в «кнут» для преследования родителей по вымышленным поводам.

Как писал NEWS.ru, необходимость принятия закона об ускоренном изъятии детей в опасных ситуациях вызывает сомнения, заявил член Экспертного совета при Министерстве науки и высшего образования РФ Александр Гезалов. По его словам, необходимо сделать всё возможное, чтобы семьи не лишались детей, тем более по решению суда. Например, нужно работать с родителями в целях профилактики. Он отметил, что органы опеки не смогут грамотно действовать в таких ситуациях.

Первое чтение законопроекта, разрешающего по решению суда изымать детей из семей в течение 24 часов, назначено на ноябрь. Речь идёт о случаях, в которых существует угроза жизни или здоровью ребёнка.

Законопроект о порядке изымания ребёнка при непосредственной угрозе его жизни может быть принят уже в 2020 году, первое чтение пройдёт 25 ноября, сообщила глава профильного комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва.