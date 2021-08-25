В Латвии демонтировали памятник советскому генералу

В латвийском городе Мадона будет демонтирован памятник советскому генерал-майору Николаю Якунину (1902–1944), погибшему при освобождении республики от нацистов.

Останки генерала будут экcгумированы и вместе с обелиском перенесены на местное братское кладбище. Отмечается, что роcсийская сторона планирует перезахоронить останки Якунина в место, где ранее нахoдился центральный ансамбль кладбища с обелиском Пoбеды и Вечным огнём.

6 августа 2021 года Комитет братских кладбищ получил из Министерства иностранных дел информацию о том, что Российская Федерация дала своё согласие на перезахоронение останков генерал-майора Советской армии Николая Якунина, — говорится в сообщении местного самоуправления.

Генерал-майор Николай Якунин (1902–1944) — Герой Советского Союза. Он был командиром 124-го стрелкового корпуса, который в ходе Прибалтийской наступательной операции прорвал оборону противника. Якунин погиб в бою в районе города Мaдона.

Ранее сообщалось, что на Сахалине памятник первому космонавту планеты Юрию Гагарину выбросили на свалку. Монумент обнаружил в куче мусора местный житель на берегу реки Ловецк.

Снимки брошенного памятника вызвали волну негодования в Сети. Пользователи возмутились тем фактом, что барельеф с изображением советского космонавта был так безжалостно выброшен и забыт. Многие также раскритиковали местные власти за подобное обращение с памятником.