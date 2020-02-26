https://static.news.ru/photo/19af0d68-58aa-11ea-8604-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представитель онлайн-платформы одежды и аксессуаров Lamoda не подтвердил информацию об утечке персональных данных своих клиентов.

Размещённый в публичном доступе файл не является базой персональных данных клиентов Lamoda. Мы очень внимательно относимся к информации о наших пользователях, — сообщили РИА Новости в пресс-службе Lamoda.

Ранее в Интернете появилась информация о том, что данные более миллиона клиентов интернет-магазина оказались в свободном доступе. Скачать архив с электронной почтой, номерами телефонов и адресами клиентов магазина, согласно сообщениям, бесплатно может любой желающий.

Как писал NEWS.ru, информация о 40 тысячах клиентов брокера «Альфа-Кредит» утекла в Сеть. Организация обрабатывает заявки на получение займов и помогает выбрать нужный вариант. Данные хранились в системе MongoDB с открытым кодом. Её использует ряд компаний для внутренних операций. Поисковик зафиксировал базу 31 января 2020 года, рассказал основатель и технический директор компании в сфере информационной безопасности DeviceLock Ашот Оганесян.