В Кузбассе заявили, что не станут закрывать шахту «Листвяжная»

Закрывать шахту «Листвяжная» в Кемеровской области, где в результате аварии в ноябре 2021 года погиб 51 человек, не планируется. Об этом РБК сообщили в администрации Беловского городского округа. Фирма «СДС-Уголь», владеющая предприятием, комментариев не предоставила.

Речи о закрытии предприятия не идёт. В настоящий момент специалисты шахты готовят новый технический проект, направленный на устранение нарушений, выявленных Росприроднадзором, — сказали в администрации.

Взрыв метана на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошёл 25 ноября. В момент происшествия под землёй находились 285 горняков. В результате аварии погиб 51 человек — 46 горняков и пятеро спасателей, работавших на месте ЧП.

После этого происшествия на российских шахтах прошли массовые проверки. В ходе них были выявлены тысячи нарушений, к дисциплинарной и административной ответственности привлечены более 500 человек.

Ранее сообщалось, что Росприроднадзор дал год на устранение выявленных нарушений. Ведомство обнаружило несоблюдение объёмов фактической добычи угля техническому проекту, сейчас разрабатывается новая документация, соответствующая нормативным требованиям.