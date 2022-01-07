В Кузбассе задержали владельца частного пансионата по делу о пожаре

В Кузбассе задержан 32-летний предприниматель, который является владельцем пансионата «Золотой век», где в результате пожара погибли несколько человек. Ему предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ), сообщается на сайте управления СКР по Кемеровской области.

Наряду с предпринимателем задержана 42-летняя женщина. Она работала в пансионате в качестве его заместителя, но при этом не была трудоустроена официально. Ей предъявлено аналогичное обвинение.

Следователи осмотрели здание пансионата, изъяли ряд предметов, подтверждающих место возгорания, датчики аварийной пожарной сигнализации, огнетушители и документацию. Кроме того, допрашиваются свидетели и проводятся следственные действия с обвиняемыми. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании последним меры пресечения в виде ареста

Как сообщалось ранее, пожар в пансионате «Золотой век» произошёл 7 января. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Погибли четыре человека в возрасте от 47 до 87 лет. Предполагается, что причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.