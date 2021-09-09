В Кузбассе похоронили убитых школьниц

В городе Киселёвске Кемеровской области прошли похороны двух десятилетних школьниц, которые были найдены убитыми. Об этом РИА Новости рассказала Гуля Мустафина — директор школы, в которой учились девочки. Людей на траурной церемонии присутствовало много. В их числе были одноклассники погибших.

Выборочно классы ходили, те, которые только могли, кто учился в первую смену. Класс, где девочки учились, был, — сказала директор.

Школьницы пропали 6 сентября, а некоторое время спустя их тела со следами насильственной смерти нашли в заброшенном доме. По записям с камер видеонаблюдения было установлено, что девочки ушли по улице в сторону гаражей вместе с 41-летним Виктором Пестерниковым, который купил им сладости.

Мужчину задержали. Он признался в том, что изнасиловал и убил девочек. Следствие предъявило ему обвинение по трём статьям Уголовного кодекса РФ, включая растление малолетних, а суд арестовал его сроком на два месяца. Свою вину мужчина признал полностью.

Ранее Пестерников уже отбывал наказание за сексуальное насилие в отношении несовершеннолетнего. Освободился в 2019 году и до 2027-го должен был соблюдать ряд ограничений.