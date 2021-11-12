В Кузбассе обязали вакцинироваться жителей старше 60 лет
Кирилл Трофименко
Кирилл Трофименко
15:39, 12 ноября 2021
Фото: Daniel Karmann/dpa/Global Look Press
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Обязательная вакцинация для лиц старше 60 лет вводится в Кузбассе. Региональный Роспотребнадзор уточняет, что подобная мера связана с распространением COVID-19 — последнее время число заболевших не снижается, а среди лиц старше 60 лет растёт.
Подпункт 1.3 пункта 1 постановления, регламентирующего вакцинацию, дополнить абзацем 3 следующего содержания: — (вакцинировать) лиц в возрасте 60 лет и старше, — говорится в сообщении.
Отмечается, что «по итогам 44-й недели зарегистрирован рост заболевших среди лиц старше 60 лет — на 19,5%».
За 4 дня текущей недели зарегистрирован рост числа заболевших на 9,5%, в т. ч. среди лиц старше 60 лет — на 21,6%, —говорится в постановлении ведомства.
Ранее сообщалось, что за минувшие шесть месяцев в России увеличился процент сторонников идеи обязательной вакцинации для всех групп населения. Доля граждан, придерживающихся этого мнения, выросла без малого в два раза. При этом число противников тотальной вакцинации остаётся в два раза больше. Сервис Superjob провёл опрос среди своих пользователей 9–10 ноября 2021 года.
Респондентами исследования стали граждане России старше 18 лет, проживающие во всех федеральных округах страны, из 354 населённых пунктов. Количество опрошенных составило 1,6 тысячи человек.