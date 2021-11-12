В Кузбассе обязали вакцинироваться жителей старше 60 лет

Обязательная вакцинация для лиц старше 60 лет вводится в Кузбассе. Региональный Роспотребнадзор уточняет, что подобная мера связана с распространением COVID-19 — последнее время число заболевших не снижается, а среди лиц старше 60 лет растёт.

Подпункт 1.3 пункта 1 постановления, регламентирующего вакцинацию, дополнить абзацем 3 следующего содержания: — (вакцинировать) лиц в возрасте 60 лет и старше, — говорится в сообщении.

Отмечается, что «по итогам 44-й недели зарегистрирован рост заболевших среди лиц старше 60 лет — на 19,5%».

За 4 дня текущей недели зарегистрирован рост числа заболевших на 9,5%, в т. ч. среди лиц старше 60 лет — на 21,6%, — говорится в постановлении ведомства.

Ранее сообщалось, что за минувшие шесть месяцев в России увеличился процент сторонников идеи обязательной вакцинации для всех групп населения. Доля граждан, придерживающихся этого мнения, выросла без малого в два раза. При этом число противников тотальной вакцинации остаётся в два раза больше. Сервис Superjob провёл опрос среди своих пользователей 9–10 ноября 2021 года.