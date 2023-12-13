В Курском аэропорту ответили на вопрос о возобновлении полетов В Курском аэропорту заявили, что не возобновят полеты до конца СВО

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Курский аэропорт не возобновит полеты до конца специальной военной операции (СВО), рассказали NEWS.ru на горячей линии воздушной гавани. Таким образом предприятие прокомментировало возможное открытие Краснодарского аэропорта.

Пока идет спецоперация, нет [работу возобновлять не планируем]. Пока нет, — добавили в организации.

Работу аэропорта Краснодара приостановили с февраля 2022 года из соображений безопасности. В настоящее время единственным работающим аэропортом в Южном федеральном округе является воздушная гавань Сочи.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что открытие аэропорта в Краснодаре возможно после 15 декабря, когда будет произведен тестовый вылет. СМИ писали, что проверочный вылет может осуществить авиакомпания «Азимут». Предположительно, его могут осуществить 15 декабря из московского аэропорта Внуково. В администрации региона подтвердили, что тестовый вылет запланирован на эту дату, по результатам примут решение о возможности открытия аэропорта.

Между тем закрытыми остаются аэропорты Анапы, Геленджика, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Также не работает ряд аэропортов Центрального федерального округа.