Девочку ранили в грудь при обстреле Солотей: как ВСУ атакуют РФ 3 января Жители Курской области остались без тепла и света после атаки ВСУ

Фото: t.me/vvgladkov

За прошедшие сутки украинские военные выпустили более 50 боеприпасов по шести районам Белгородской области. В результате обстрела один человек погиб, 11 пострадали. Также около сотни частных домов и квартир были разрушены. Украинские войска выпустили 17 снарядов натовского калибра и три кассетных боеприпаса по районам Донецка. Подробности атак ВСУ по территории России — в материале NEWS.ru.

ВСУ выпустили более 50 снарядов по Белгородской области

Украинские военные за прошедшие сутки совершили несколько атак при помощи беспилотников и выпустили более 50 боеприпасов по шести районам Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено два артиллерийских снаряда. В селе Нехотеевка с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет. После работы системы ПВО повреждения выявлены в поселке Разумное — пострадали семь частных жилых домовладений, один гараж, четыре автомобиля», — написал Гладков.

Глава региона сообщил о разрушениях в поселке Северный, а также в Беловском, Тавровском, Дубовском и Новосадовском сельских поселениях. По его словам, в результате обстрела были разрушены частные дома, гаражи и автомобили. Среди мирного населения пострадавших нет.

Фото: t.me/vvgladkov

«В городе Белгороде в результате обстрела из РЗСО „Ольха“ погиб один человек — мужчина ехал в машине, когда рядом с ней разорвался снаряд. От осколочных ранений он скончался на месте. 11 человек получили ранения, из них восемь на данный момент отпущены домой на амбулаторное лечение», — сообщил губернатор.

Трое пострадавших остаются в больнице. Врачи оказывают им всю необходимую помощь. Кроме этого, различные разрушения были зафиксированы в 64 частных домовладениях, семи квартирах, одном гараже, а также в 44 транспортных средствах.

В Грайворонском городском округе по окраине села Заречье-Первое было выпущено 20 минометных снарядов и 10 снарядов ствольной артиллерии, по селу Козинка — четыре минометных снаряда. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.

«В Краснояружском районе на окраине села Колотиловка сдетонировал дрон-камикадзе. Обошлось без последствий. В Шебекинском городском округе под артиллерийский обстрел попал город Шебекино — зафиксировано два прилета. Пострадавших нет. Повреждения получило одно из производственных зданий», — говорится в сообщении главы региона.

По его словам, по поселку Красное ВСУ выпустили 13 минометных снарядов, по селу Новая Таволжанка — два. В данных населенных пунктах обошлось без пострадавших и разрушений.

Минобороны сообщило о перехвате 12 ракет над Белгородской областью

Согласно данным Минобороны РФ, ВСУ 2 и 3 января выпустили по Белгороду и Белгородской области ракеты «Точка-У» «Ольха». Все они были сбиты средствами ПВО.

«Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации. <...> Дежурными средствами ПВО шесть ракет ТРК „Точка-У“ и шесть ракет РСЗО „Ольха“ были уничтожены над Белгородской областью», — говорится в сообщении.

Из-за сложной оперативной обстановки, вызванной обстрелами ВСУ, в Белгородской области школьные каникулы могут продлить до 19 января. По словам Гладкова, окончательное решение будет принято 8 января в ходе заседания оперативного штаба.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гладков заявил о ранении ребенка в селе Солоти во время атаки ВСУ

Девочка-подросток получила осколочное ранение в результате обстрела со стороны Украины села Солоти в Валуйском округе, сообщил Гладков в своем Telegram-канале. В госпитализации она не нуждается.

«В Валуйском городском округе в селе Солоти в результате работы ПВО осколками ранен ребенок — у девочки четырнадцати лет непроникающее осколочное ранение левой половины грудной клетки. В госпитализации не нуждается — врачи оказали пострадавшей всю необходимую помощь и отпустили домой на амбулаторное лечение», — написал Гладков.

Губернатор также рассказал, что в результате обстрела в селе были выявлены повреждения в восьми частных домовладениях: выбиты окна, посечены фасады и кровля. Кроме того, была повреждена линия электропередачи.

Ряд населенных пунктов Курской области остались без света после ударов ВСУ

В результате воздушной атаки ВСУ была повреждена подстанция в Железногорском районе Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Жители нескольких населенных пунктов остались без электричества.

«В Железногорском районе после воздушной атаки со стороны ВСУ повреждена подстанция. Это вызвало отключение электричества в жилых домах нескольких населенных пунктов», — написал Старовойт.

В сообщении говорится, что специалисты аварийных служб подключают подачу электроэнергии по резервной схеме. Губернатор добавил, что в Железногорске пропало отопление из-за аварии на теплотрассе, вызванной скачком напряжения и последовавшим за ним гидроударом. Восстановительные работы ведутся до сих пор.

ВСУ выпустили около 20 снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили по разным районам Донецка 17 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, в том числе три кассетных, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08:00 — населенный пункт Карловка — город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров. 10:05 — населенный пункт Кураховка — город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров. 10:20 — населенный пункт Кураховка — город Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибра 155 миллиметров», — сообщает представительство.

Российская ПВО сбила ракету над морем в Севастополе

Российские средства противовоздушной обороны сбили ракету над морем в Севастополе, сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

«По предварительной информации, над акваторией сбита ракета», — написал он.

Как отметили в спасательной службе Севастополя, повреждений инфраструктуры не было зафиксировано.

Два человека пострадали при обстреле ВСУ Токмака

Два мирных жителя получили ранения в результате обстрела Токмака Запорожской области со стороны украинских военных. Как сообщили в оперативных службах, было зафиксировано попадание в районе вышки сотовой связи.

«По уточненной информации, в результате обстрела города Токмака со стороны украинских формирований в 20:30 мск 2 января зафиксировано попадание в районе вышки сотовой связи. Пострадали два мирных жителя. Возможны перебои в сотовой связи», — говорится в сообщении.

В оперативных службах предупредили о перебоях в работе сотовой связи.

По предварительной информации, ВСУ выпустили по Токмаку минимум четыре ракеты. Сработала система ПВО Вооруженных сил РФ.

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