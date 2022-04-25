В Курской области до 11 мая продлевается режим террористической угрозы

В Курской области до 11 мая продлевается «жёлтый» уровень террористической опасности в связи с возможными «провокациями» со стороны ВСУ, об этом написал губернатор Роман Старовойт в своём Telegram-канале. Он также отметил, что более 1200 дружинников буду принимать участие в дополнительной охране порядка в регионе.

Подписал документ о продлении действия жёлтого уровня террористической опасности в Курской области до 11 мая в связи с возможными провокациями со стороны украинских националистов, — сообщил Старовойт.

Утром 25 апреля глава Курской области написал в Telegram-канале, что системой ПВО сбито два украинских беспилотника в селе Боровское. Губернатор подчеркнул, что ситуация полностью контролируется.

Ранее Старовойт сообщил об обстреле пограничного пункта в Глушковском районе со стороны Украины. По его словам, выстрелы были произведены из миномётов. В результате инцидента погибших и пострадавших нет.

В Белгородской области до 10 мая также был продлён срок действия «жёлтого» уровня террористической опасности. До этой же даты запрещено использование в регионе петард и фейерверков, сообщил в своём Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.