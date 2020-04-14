В Курганской области женщину оштрафовали за фейк о коронавирусе

В Курганской области суд вынес решение оштрафовать местную жительницу за распространение фейка о первом в регионе случае коронавируса с летальным исходом.
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Решением Катайского мирового суда злоумышленница признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 9 статьи 13.15 КоАП РФ («Злоупотребление свободой массовой информации»), — говорится в сообщении.
В результате 34-летнюю жительницу Курганской области оштрафуют на 30 тыс. рублей.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Следственный комитет РФ возбудил в десяти регионах уголовные дела о распространении недостоверной информации, касающейся коронавирусной инфекции.
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