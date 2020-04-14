В Курганской области женщину оштрафовали за фейк о коронавирусе

https://static.news.ru/photo/61be4be8-7e1e-11ea-bbac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Курганской области суд вынес решение оштрафовать местную жительницу за распространение фейка о первом в регионе случае коронавируса с летальным исходом.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу УМВД по области. По её данным, фйк был выявлен полицейскими «в одной из популярных групп в социальной сети». Нарушительница распространяла новость о том, что в Кургане якобы скончалась женщина с коронаиврусом. Кроме того, она сообщала, что железнодорожное движение прекращается, а полиция «не выпускает жителей из дома».

Решением Катайского мирового суда злоумышленница признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 9 статьи 13.15 КоАП РФ («Злоупотребление свободой массовой информации»), — говорится в сообщении.

В результате 34-летнюю жительницу Курганской области оштрафуют на 30 тыс. рублей.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Следственный комитет РФ возбудил в десяти регионах уголовные дела о распространении недостоверной информации, касающейся коронавирусной инфекции.