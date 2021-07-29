В Курганской области отменили празднование Дня ВДВ из-за COVID

В Курганской области оперштаб по борьбе с коронавирусом запретил проведение авиационного праздника в День ВДВ. Об этом сообщается на странице регионального департамента экономического развития в социальной сети «ВКонтакте».

Ведомство опубликовало выписку из решения опешртаба, в которой говорится, что проведение авиационно-спортивного праздника «Голубые береты» признано нецелесообразным. Мероприятие должно было пройти 2 августа на аэродроме «Логовушка».

В то же время оперштаб разрешил провести в Кургане церемонию возложения цветов к мемориалу воинам-зауральцам, которые погибли в различных военных конфликтах во второй половине ХХ века. Отмечается, что при этом должны быть соблюдены санитарно-эпидемиологические требования.

Согласно данным федерального оперштаба, в регионе за всё время пандемии заразились коронавирусом 25,5 тысячи человек. Из них выздоровели 23,3 тысячи и 485 скончались.

Ранее сообщалось, что власти Адыгеи ужесточили связанные с пандемией ограничения. С середины июля в республике временно отменены массовые культурные, досуговые, зрелищные и спортивные мероприятий, за исключением тех, что проводятся властями, органами местного самоуправления и подведомственными им учреждениями. На такие мероприятия будут допускаться граждане, имеющие сертификат о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест или переболевшие коронавирусом.