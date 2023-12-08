СК проверит детский спектакль в Кургане из-за признаков ЛГБТ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет России проверит детский спектакль в Кургане, по сюжету которого девочка-лесбиянка рассказывает о влечении к подруге, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, на театральную постановку пожаловались местные жители, пользователи соцсетей, а также священнослужители. Канал уточняет, что возрастное ограничение у этого спектакля — 12+, а сам он поставлен на деньги из бюджета. Написаны заявления в полицию.

В Курганской епархии заявили, что происходящее на сцене идет вопреки традиционным семейным ценностям, а также пропагандирует ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). По информации канала, постановка пьесы под названием «Вдох-выдох» прошла во Дворце культуры машиностроителей. Согласно сюжету, 14-летняя героиня спектакля испытывает нетрадиционные чувства к представительнице своего пола.

30 ноября 2023 года Верховный суд России признал Международное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его в России. Заседание суда проходило в закрытом режиме из-за наличия в деле секретных материалов и состоялось по иску Министерства юстиции, которое нашло в организации «различные признаки и проявления экстремистской направленности».

Ранее суд усмотрел пропаганду в клипе Сергея Лазарева, в котором две девушки соприкоснулись руками. Этот жест, по решению инстанции, можно воспринять как «тактильное, чувственное взаимодействие лиц, транслирующих свои гомосексуальные предпочтения».