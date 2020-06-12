В Курчатовском институте рассказали, что помогло РФ сохранить суверенитет

https://static.news.ru/photo/18f06a2c-ac9f-11ea-85f7-fa163e074e61_660.jpg Памятник академику И.В. Курчатову, руководителю атомного проекта СССР Фото: nrcki.ru

Проект по разработке атомного оружия позволил России сохранить свою независимость, заявил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

Мы сохранились сегодня как суверенное государство только потому, что в тяжелейшие годы войны наша власть и часть научного сообщества нашли в себе силы развивать то, что называется «атомный проект», — отметил Ковальчук.

По его словам, наличие ядерного оружия и средств его доставки в виде атомных подводных лодок и ракет позволило сохранить страну. При этом ядерный потенциал становится всё менее значимым. Необходимо отстаивать свою независимость не только с помощью оружия, но и на законодательном уровне. Он подчеркнул, что поправки к Конституции, которые должны закрепить суверенность РФ, очень важны, передаёт ТАСС.

Голосование по поправкам в Основной закон страны должно было состояться 22 апреля, однако из-за пандемии COVID-19 дату пришлось перенести. Президент Владимир Путин на прошлой неделе заявил, что голосование назначено на 1 июля, и объявил этот день выходным.

Изменения в Основной закон приняты Федеральным собранием, одобрены всеми региональными парламентами и утверждены президентом, но не вступят в силу до общероссийского голосования — новой процедуры, которую ввели специально для голосования по поправкам.

Как ранее писал NEWS.ru, москвичам, принявшим участие в голосовании по поправкам в Конституцию с 25 июня по 1 июля, выдадут сертификаты, которыми можно будет до конца года оплатить товары и услуги.