В Крыму задержали неонациста, подозреваемого в хранении взрывчатки

Сотрудники УФСБ задержали сторонника украинских неонацистов, причастного к незаконному хранению взрывных устройств и взрывчатых веществ. Как сообщили в пресс-службе Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, в отношении 40-летнего жителя Алушты возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), пишет ТАСС.

Установлено, что житель г. Алушты Республики Крым, 1982 года рождения <...>, хранил самодельное взрывное устройство с зарядом взрывчатого вещества более 500 граммов. У задержанного также обнаружены пистолет, тротил, порох, а также иные предметы, имеющие отношение к противоправной деятельности, — говорится в сообщении.

Также у подозреваемого изъяты средства вычислительной техники и мобильной связи с видеоматериалами радикального содержания, фотографиями с националистической символикой и фашистской атрибутикой, а также переписка с членами украинских националистических батальонов.

Ранее ФСБ задержала россиянина, подозреваемого в работе на Службу безопасности Украины. 51-летний мужчина пытался выехать на территорию Украины для организации контактов с местными спецслужбами.

По данным ФСБ, задержанный проходил военную службу в ДНР и в последнее время проживал в Крыму, где постоянно поддерживал контакт с украинскими спецслужбами. Устанавливается его причастность к шпионажу.